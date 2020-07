Pina Angelico lancia il tema internazionale dell’InnerWheel Club

Al via il programma lanciato dalla nuova Presidente dell’Inner Weel Club Ragusa Contea di Modica per l’anno sociale 2020/21, Pina Occhipinti Angelico. “Lead the change” è il tema internazionale dell’Inner Wheel che la neo eletta ha illustrato lo scorso 5 luglio a Ragusa nella sala eventi di Villa Criscione, invitando gli aderenti al Club ad avviare un cambiamento nelle relazioni personali e nel modo di comunicare e di fare servizio.

“Auspico – ha affemato Pina Angelico nel suo primo discorso – un nuovo approccio alla realtà che ci circonda, una nuova forza capace di guidare i cambiamenti sociali che il momento storico ci impone; ho anche sottolineato il mio intento di svolgere ogni iniziativa di carattere culturale, umanitaria e di solidarietà, privilegiando lo spirito di gruppo, le attività interclub e il valore di una autentica amicizia e collaborazione nell’attuazione del programma dell’anno”.

