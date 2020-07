Un nuovo posto tre per l’Egea Pro Volley Team Modica

Continua il grande lavoro del DS Giuliana Di Emanuele, che insieme alla dirigenza e allo staff tecnico mette a segno un altro colpo vincente in prospettiva del progetto dell’ Egea PVT Modica, che quest’anno più di sempre scommette tutto sui giovani talenti del territorio nazionale.

Sarà infatti la diciannovenne Asia Leandri a vestire la maglia del centrale per la squadra modicana nel prossimo campionato di B1.

Cresciuta nel Volley Pool Piave, a soli 17 anni ha esordito in B1 nell’Imoco San Donà, mentre l’anno scorso è stata protagonista in B2 a Belluno.

Quando le chiediamo cosa prova all’idea di giocare il prossimo campionato nella città modicana, Asia ci risponde:

“Sono molte le sensazioni che sto affrontando in questo momento. Non vedo l’ora di ritornare ad allenarmi dopo tutto questo tempo lontana dal campo, sono felice per la nuova avventura che mi aspetta e sono entusiasta di conoscere le mie nuove compagne di squadra. Questa è una delle esperienze più importanti per me, sia per la prova che devo affrontare, così lontana dalla mia famiglia a cui sono molto legata, sia per il livello della squadra, più alto rispetto all’anno scorso.

Mi auguro di essere all’altezza del campionato che affronterò e di raggiungere insieme alle mie compagne gli obbiettivi prefissati.”

