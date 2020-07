Radiologo di Rosolini muore in un incidente stradale

Un altro morto di Rosolini in un incidente oggi, in uno schianto avvenuto intorno alle 13 sulla Noto-Rosolini. Vittima un trentenne tecnico radiologo che ha perso il controllo della sua moto dopo l’impatto con un’auto. Vani i tentativi di soccorrerlo. Le indagini sono condotte dalla Polizia municipale che ha compiuto i rilievi per determinare le cause dell’incidente. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta. La vittima è Danilo Macauda, 30 anni, tecnico radiologo.

