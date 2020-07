Andrea Tidona nella sua città per “InTeatroAperto” a Modica

Andrea Tidona ospite del secondo appuntamento di InTeatroAPERTO, andato già in sold out per venerdì 10 luglio, e per questo motivo è già stata lanciata una seconda replica in programma domenica 12 luglio. Dopo il grande successo della prima serata della rassegna, adesso il nuovo appuntamento che si svolgerà al Parco San Giuseppe – u Timpuni a Modica, alle ore 21.00. Torna così la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi, presidente il sindaco Ignazio Abbate, sovrintendente Tonino Cannata, in collaborazione con il Comune di Modica e Video Regione. Il bravissimo Andrea Tidona, accompagnato dal vivo dal percussionista Andrea Sciacca, sarà impegnato nelle letture tratte da Mastro Don Gesualdo.

“Un grande piacere e onore avere Andrea Tidona come ospite della nostra stagione – commenta il presidente della Fondazione, il sindaco Ignazio Abbate – un eccelso figlio della nostra città, grande artista internazionale. La sua interpretazione è uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione estiva che si è avviata con grande successo. Ancora una prova dell’ottimo lavoro e della qualità della proposta culturale della nostra Fondazione e un momento di prestigio per tutta Modica che ha voglia di ripartire proprio dalla cultura e dal turismo. I monumenti, le chiese, l’accoglienza della gente, le eccellenze gastronomiche e anche la vivacità artistico-culturale sono trampolini di lancio per l’immagine internazionale della nostra città”.

Tutti gli eventi in calendario sono a ingresso libero, ma è obbligatoria la prenotazione a causa dei posti limitati nel rispetto delle normative anti-Covid. L’appuntamento di Tidona per venerdì è andato in sold out pochi minuti dopo l’apertura delle prenotazioni. Questo giovedì 9 luglio alle ore 9.00 si apriranno le prenotazioni per la replica di domenica 12 luglio. “Siamo davvero felici che la città stia mostrando questo interesse nei confronti della rassegna – sottolinea il sovrintendente Tonino Cannata – Purtroppo riusciamo a soddisfare una minima parte rispetto alla massa di richieste pervenute, avendo a disposizione pochi posti, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, quindi invitiamo il nostro pubblico a riservare la propria presenza già all’apertura delle prenotazioni, seguendo le indicazioni fornite nel nostro sito e nelle pagine social della Fondazione”.

Questo il calendario di apertura delle prenotazioni, ricordando sempre che l’ingresso è libero e che fino ad esaurimenti posti si potrà effettuare la prenotazione, per un massimo di due ingressi, solo di presenza al botteghino (apertura: tutti i giorni escluso la domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20) oppure online su www.ciaotickets.com:

• MASTRO DON GESUALDO – solo replica del 12 luglio

Botteghino e online attivo giovedì 09/07/2020 ore 9,00

• AMORI DI SICILIA – 18 luglio

Botteghino e online attivo lunedì 13/07/2020 ore 9,00

• NOVELLE E CANTI DI SICILIA – 31 luglio

Botteghino e online attivo lunedì 20/07/2020 ore 9,00

• SICILIA BEDDA – 7 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 27/07/2020 ore 9,00

• CUNTI RE’ VIDDANI – 11 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00

• VIAGGIO ATTRAVERSO I DIALETTI – 20 agosto

Botteghino e online attivo lunedì 03/08/2020 ore 9,00

