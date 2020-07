Volley, l’Ardens Comiso ingaggia Doriana Lo Iacono

Continua il mercato di rafforzamento per l’Ardens Comiso che perfeziona il colpo Lo Iacono, la giovane e forte schiacciatrice palermitana arriva dalla PVT Modica dopo due stagioni in B1.Doriana Lo Iacono arriva con un palmares di tutto rispetto: quattro titoli provinciali giovanili, un Trofeo delle Regioni, una finale nazionale under 18 e una carriera in prima squadra tra serie B2 e serie B1.

Un acquisto che conferma le intenzioni della società di alzare il livello tecnico della squadra: un’atleta di talento, in grado di fare la differenza e con un grande potenziale tecnico. “Sono molto contenta di far parte di questa società che è molto ambita! – sono le prime parole in biancorosso della Lo Iacono, entusiasta per la conclusione dell’accordo –.Dopo quasi 5 mesi di fermo la voglia di cominciare è davvero tanta, soprattutto perché è arrivato il momento di dimostrare! Sono sicura che riusciremo a fare un buon campionato con le mie vecchie e nuove compagne di squadra!”

Ormai è evidente il valore tecnico del roster che la prossima stagione 20-21 affronterà il campionato nazionale di B2 da assoluta protagonista: “Vogliamo migliorare il quarto posto della stagione passata – commenta il direttore sportivo Giuseppe Campanella, che continua: “La squadra che stiamo costruendo va proprio in questa direzione. Il livello tecnico delrosterè di primo livello, per questo sono sicuro che, la prossima stagione, al PalaDavolos vedremo bel gioco e tante vittorie”.

Salva