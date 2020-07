Incidente stradale autonomo a Modica. Feriti in due

Erano a bordo di una Fiat 500 X. Per cause in corso di accertamento, probabilmente la velocità, intorno alle 5 di stamani, il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha carambolato e poi si è ribaltato. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Incidente è avvenuto in Via Rocciola Scrofani, a Modica, nei pressi del Centro Sportivo Airone. In ospedale sono finiti il 19enne H.G. e il 20enne R.M..

