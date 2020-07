Perché i tifosi seguono con passione il calciomercato?

Che sia la sessione estiva, ben più lunga e ricca di colpi di scena, o la sessione invernale, più breve e spesso chiamata “mercato di riparazione”, il calciomercato offre sempre grandi emozioni e suscita inevitabilmente interesse nei tifosi. I tifosi in questo periodo controllano quotidianamente notizie di calcio in attesa di grandi colpi per la propria squadra.

Il calciomercato è un periodo molto apprezzato da chi segue il calcio. Esso infatti costituisce una sorta di prolungamento del calcio giocato nei mesi precedenti, e per questo motivo riesce comunque a tenere i tifosi attaccati alla TV o al proprio smartphone. Ripercorriamo, dunque, le motivazioni per cui i tifosi seguono con così tanta passione il calciomercato.

Perché, a bocce ferme, si parla comunque di calcio

Come già detto, il periodo dei campionati prima o poi durante l’anno finisce, lasciando spazio alle vacanze dei giocatori in vista del ritorno alle amichevoli, alla preparazione atletica e quindi alla riapertura. Nel periodo della pausa estiva non si gioca, e le prime amichevoli vengono disputate attorno a Luglio e Agosto.

Proprio per questo motivo, i tifosi grazie al calciomercato hanno comunque un qualcosa inerente al calcio verso cui interessarsi. I tifosi dunque hanno modo di interessarsi al mondo del calcio mediante metodi più vicini al mondo dei social e dei media: sfruttano app dedicate, i social network, oppure si affidano alla televisione nei canali in cui si danno più dettagli inerenti ad acquisti e vendite delle squadre. Insomma, l’attenzione del tifoso viene focalizzata comunque sul calcio, anche se in un modo diverso dal seguire le partite.

Perché si aspettano i grandi colpi

Che un tifoso supporti una cosiddetta “big” oppure una squadra di categorie inferiori, il calciomercato è sempre il momento perfetto per sperare nell’arrivo di qualche buon innesto. Chiaro, i tifosi di squadre “big” avranno maggiori soddisfazioni nel vedere arrivare eventualmente grandi campioni, ma anche chi tifa squadre di leghe più basse può contestualizzare con giocatori importanti in relazione al campionato.

Durante il calciomercato, quindi, si seguono tutte le notizie in diretta in attesa dei colpi di mercato del proprio club del cuore. Si seguono altresì i rumor, le voci di mercato e tutte quelle informazioni che pervengono da canali secondari in grado di generare grande curiosità nei tifosi. Il colpo da 90 è sempre dietro l’angolo e un vero tifoso non vorrà farselo scappare.

Perché riprende il fantacalcio

All’inizio dei campionati nella stagione successiva, il fantacalcio rappresenta un ulteriore divertimento cui la stragrande maggioranza dei tifosi adora prendere parte. Assieme ai propri amici, conoscenti, amici di amici o parenti, si comincia al meglio la stagione radunandosi attorno ad un tavolo e creando le proprie squadre per il fantacalcio, mediante aste, compravendite, e addirittura premi in palio per chi vuole.

Ebbene, il fantacalcio non può essere giocato adeguatamente senza conoscere gli svolgimenti del calciomercato. E’ dal calciomercato infatti che si traggono notizie in merito a trasferimenti, e il fantacalcio ne risente di conseguenza. I tifosi considerano dove un giocatore è andato, come è stato accolto, come si sta integrando nella squadra e inizia ad immaginare già da queste basi se avrà un futuro da titolare oppure no.

