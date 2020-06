Scerbatura cigli stradali. Accordo tra Comune e aziende agricole

“Finalmente, le mie pressanti richieste sono andate a segno. E’ dal 2013 che martello le amministrazioni comunali di turno sulla necessità di concretizzare questa opzione. E, finalmente, l’assessore al Verde pubblico, Gianni Iacono, e la Giunta Cassì mi hanno dato retta”. E’ il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, a commentare in questi termini l’accordo raggiunto tra l’ente di palazzo dell’Aquila e le imprese agricole per quanto concerne la scerbatura dei cigli stradali. La convenzione è finalizzata a tenere pulito il territorio. “Era una esigenza molto importante – sottolinea Chiavola – e adesso si potrà comprendere quale sarà il valore di questi interventi che, con la manutenzione continua, garantiranno la pulizia e il decoro delle strade extraurbane, così come accadeva dieci anni fa con l’ex Provincia regionale, oggi Libero consorzio. Ecco perché intendo rivolgere un plauso all’amministrazione comunale e, in particolare, complimentarmi con l’assessore Iacono per essersi incaponito nel trovare una soluzione a quest’annosa problematica. Evidentemente le continue segnalazioni che, nel corso degli anni, ho avuto modo di inoltrare, non sono cadute nel vuoto. Potremo contare su tutta una serie di vantaggi a cominciare dal decoro del territorio rurale della nostra città che si presenterà in maniera più accogliente. Ma non solo. In questo modo, sarà possibile attenuare anche la problematica, da non trascurare, degli incendi. Insomma, Ragusa sarà una città ancora più civile e senz’altro più piacevole per quanto riguarda l’ambito della circolazione viaria extraurbana”.

