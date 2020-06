La terza riconferma della Pro Volley Team Modica è Sara Asero

Continua a perfezionarsi il roster dell’Egea PVT Modica, che dopo le riconferme di Ferro e Liguori e l’annuncio dell’ingaggio di Turlà e Giardi, comunica che Sara Asero ricoprirà anche per quest’anno il ruolo di libero nel team biancorosso.

Giovanissima e alle sue prime esperienze in B1, Asero già la scorsa stagione ha dimostrato di essere un’atleta seria e capace di rispondere positivamente all’appello di coach Scavino, anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Ecco le sue dichiarazioni: “Conosco molto bene l’ambiente, la dirigenza e i tifosi e per questo sono davvero felice di continuare il mio percorso a Modica. Dopo l’improvvisa interruzione della scorsa stagione, non vedo l’ora di tornare ad allenarmi insieme alle mie compagne. Sono determinata a fare del mio meglio per raggiungere gli obbiettivi prefissati.”

Salva