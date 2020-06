 Dalla Sicilia a Malta a nuoto: Neil Agius lancia la sfida

Neil Agius, nuotatore di Malta, tenta la traversata dalla Sicilia all’Isola dei Cavalieri. E’ partitoa a nuoto alle 05:15 di questa mattina da Punta Braccetto, nel ragusano, con l’obiettivo di raggiungere St. Julian’s, dove dovrebbe approdare sabato intorno alle.

Al suo seguito ci sono tre imbarcazioni. Agius sta nuotando a sostegno della campagna Wave of Change, iniziativa che ha lo scopo di ridurre l’utilizzo della plastica e, di conseguenza, di ridurre l’inquinamento dei mari.

Durante gli ultimi mesi Agius ha lavorato duramente per arrivare pronto a questo appuntamento, allenandosi 6 volte a settimanaper intervalli di tempo lunghi anche 9 ore.

Agius non è il primo nuotatore a tentare quest’impresa: nel 1985 fu Nicky Farrugia il primo (e finora unico) uomo a nuotare dalla Sicilia a Malta. Partito da Ragusa, Farrugia nuotò per 87 km in 30 ore e 17 minuti prima di toccare il suolo gozitano. Tuttavia, il percorso programmato da Agius risulta essere 8 km più lungo.

