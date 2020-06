Volley, tris di conferme in casa Ardens Comiso

Tre conferme importanti per l’Ardens Comiso:Selene Gambini, Paola Guccione e Denise Iapichino hanno rinnovato e giocheranno nella squadra casmenea anche nella stagione 2020-21. Si tratta di tre ragazze cresciute nelle giovanili dell’Ardens che hanno già dato un grande contributo la scorsa stagione, conclusa con il quarto posto a soli quattro punti dai play-off promozione.

Iapichino, dopo aver concluso con successo gli studi universitari, era tornata a vestire la maglia biancorossa la scorsa stagione, ritagliandosi spazi importanti durante il campionato, con prestazioni di ottimo livello. Coach Marchisciana e i dirigenti dell’Ardens, colpiti favorevolmente dalle prestazioni della schiacciatrice dopo cinque anni di stop, hanno deciso di puntare su di lei la prossima stagione.

Gambini e Guccione, biancorosse da sempre e protagoniste di numerosi successi, sia nelle giovanili, sia in prima squadra, saranno ancora al centro del progetto tecnico. Guccione, libero, ha già diversi campionati alle spalle e nella stagione scorsa è stata sempre titolare con prestazioni in crescita fino alla sospensione della stagione. Le doti tecniche di Selene Gambini, centrale, già note nel panorama pallavolistico siciliano, sono state eccellenti nella stagione appena conclusa e saranno una garanzia per la prossima.

“Si tratta di tre rinnovi fondamentali per la crescita di tutta la squadra – commenta il vice presidente dell’Ardens Francesco Davolos, che aggiunge:“Tutte e tre fanno parte dello zoccolo duro della nostra squadra e le loro prestazioni dell’anno scorso ci fanno ben sperare per la prossima stagione.

