Scicli. Il Consiglio approva modifica al Regolamento Beni Comuni

Il Consiglio comunale di Scicli ha approvato all’unanimità, nella seduta di ieri sera, la modifica del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministratori per la cura, gestione condivisa e la rigenerazione dei beni urbani.

A diversi mesi dall’approvazione dello strumento regolamentare, l’amministrazione ha proposto al Consiglio una semplificazione che, in ragione del principio di sussidiarietà, e di contributo attivo che i cittadini possono dare nella gestione dei beni comuni, mira a semplificare e a sburocratizzare le procedure per fruire di beni comunali per svolgere attività di volontariato.

Il massimo consesso ha approvato all’unanimità l’emendamento all’articolo sulla semplificazione.

