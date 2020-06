Ragusa, operazione di “Metastasectomia epatica laparoscopica”

Durante gli accertamenti per follow-up eseguiti su una giovane donna, già sottoposta a intervento chirurgico nell’UOC di Chirurgia dell’Ospedale G”iovanni Paolo II” di Ragusa , più di due anni or sono, si è evidenziata la presenza di metastasi epatiche.

La paziente è stata ricoverata e sottoposta a intervento chirurgico di “metastasectomia epatica laparoscopica”.

L’intervento è stato eseguito dal primario, Gianluca Di Mauro, e dal dottore Salvatore La Terra interamente in laparoscopia, permettendo alla stessa una rapida ripresa e dimissione.

Infatti, dopo qualche giorno, la paziente stata dimessa in buone condizioni e senza complicanze.

Il reparto di Chirurgia, seguendo quelle che sono le linee guida a livello nazionale e internazionale, resta al passo con altre U.O.C. di Chirurgia del territorio nazionale e non, ponendosi come punto di riferimento per tante patologie che in passato sono emigrate altrove.

