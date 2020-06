Ispica rischia il dissesto finanziario, preoccuta l’opposizione

I consiglieri comunali Arena, Barone, Corallo, Denaro, Isaurico, Leontini,

Pluchinotta, Quarrella e Sessa, manifestano grande preoccupazione per la drammatica

gravità della situazione finanziaria del Comune di Ispica.

L’ Amministrazione Comunale, sulla quale grava l’onere di mettere a punto e di sottoporre

al Consiglio Comunale un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP), non è nelle

condizioni di formulare tale strumento.

Lo slittamento del termine per l’approvazione in Consiglio dal 7 Aprile al 30 Giugno,

concesso dalle norme nazionali sull’emergenza Covid, è stato ininfluente.

“Il Collegio dei Revisori dei Conti, nel verbale n. 18 del 18 Giugno scorso, ha rimarcato che,

nelle riunioni svoltesi al Comune sull’argomento in questione, persino Angelo

Sgandurra, rappresentante della società Bross s.r.l., incaricata di assistere l’Ente nella

predisposizione del PRFP, ha evidenziato “in maniera inequivocabile quali sono le criticità

operative che, allo stato attuale, impediscono all’Amministrazione di proporre al Consiglio

Comunale un PRFP congruo, coerente e finanziariamente sostenibile ”. Gli stessi Revisori

dichiarano nel medesimo verbale di condividere pienamente le conclusioni del dott.

Sgandurra e concludono precisando che, “a meno che non emergano novità sostanziali di

rilievo dell’ultima ora, sembrano non esserci le premesse per un esito positivo del PRFP”.

L’ Amministrazione non ha una proposta? Perché è arrivata fuori tempo massimo? Faccia

convocare il Consiglio e sottoponga ad esso, nella sede più propria, gli aspetti del

problema”.

Salva