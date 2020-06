A Scicli parte il nuovo servizio di raccolta rifiuti

Dal 27 giugno, gli operatori della Tech Servizi (Società affidataria dei servizi di igiene urbana) ed i volontari delle Associazioni del Comune di Scicli aderenti all’iniziativa, saranno presenti sul territorio per distribuire e illustrare il nuovo sistema di raccolta.

In corrispondenza della stagione estiva entrante si è pianificato un sistema di raccolta mista (stradale e porta a porta – puro e di prossimità -) performato al territorio, in maniera da evitare congestioni dovute al fisiologico aumento di rifiuti piuttosto che all’atavico problema dell’abbandono. E dunque le zone di Playa Grande, Sampieri, Scicli e Jungi saranno servite con la raccolta porta a porta. Su tutto il litorale il servizio di raccolta differenziata sarà invece incentivato, in via sperimentale, attraverso l’allestimento di postazioni presidiate: in luoghi ed orari preventivamente concordati e comunicati, sarà possibile conferire in maniera differenziata e guidata, grazie alla presenza di un operatore.

Nelle zone servite da porta a porta, il servizio verrà eseguito con la raccolta monomateriale delle diverse frazioni con una frequenza trisettimanale per quanto riguarda l’umido, una volta a settimana per le frazioni secche di plastica, metalli, carta e cartone e per il secco non riciclabile.

Sarà attivata una raccolta dedicata di pannolini e pannoloni per le utenze che ne faranno specifica richiesta poiché con presenza di bambini o allettati.

Attivi da subito i riferimenti da contattare per prenotare il ritiro a domicilio degli ingombranti e Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche):

• numero verde 800550811 solo da rete fissa e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

• cellulare 393 933 7387 da rete fissa e attivo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00

• il form on line sul sito http://www.sciclidifferenzia.it/ alla sezione ritiro ingombranti e Raee.

Intanto, oggi pomeriggio, al convento del Carmine, alle ore 16,00, si terrà la presentazione, alle associazioni, del nuovo calendario sulla raccolta differenziata. Gli invitati dovranno rispettare le distanze di sicurezza e dovranno essere dotati di mascherine. Sarà possibile seguire la diretta su Zoom.

