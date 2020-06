Lorefice (M5S): “Dal MIUR 29 milioni di euro per le smart class”

“Con la pubblicazione del bando Pon da 29 milioni di euro per le “smart class” negli istituiti secondari di secondo grado statali, proseguono gli investimenti del governo per l’innovazione e la digitalizzazione delle scuole”. Lo riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (m5s), sempre attenta alle possibilità che possono cogliere le scuole ragusane per migliorare le infrastrutture e incrementare gli strumenti utili alla didattica.

“Il lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus – dichiara- ha accelerato il passaggio delle nostre scuole alla didattica digitale e ha fatto sì che molti insegnanti siano riusciti a trasformare le difficoltà iniziali in opportunità da offrire agli studenti.

Il ministro Azzolina, per favorire il processo di digitalizzazione dei nostri istituti, dall’inizio dell’emergenza ha stanziato ben 180 milioni di euro.

Con il nuovo bando Pon per le smart class, sarà possibile utilizzare le risorse per acquistare strumenti e dispositivi digitali, accessori e periferiche hardware (come proiettori, webcam o scanner), software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen per creare nuovi spazi digitali nelle scuole, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico a settembre.

Tali finanziamenti, che resteranno in eredità alle scuole, derivano in parte dai fondi strutturali e in parte dal Piano Nazionale Scuola Digitale.

Gli istituti superiori possono fare domanda entro le ore 12.00 del 26 giugno prossimo, sul sito: https://www.istruzione.it/pon/

Il massimo finanziamento previsto per ciascuna istituzione scolastica è di 10.000 euro.

Mi auguro che come sempre, le scuole della nostra provincia non si lascino sfuggire questa opportunità, per garantire agli studenti metodologie di apprendimento sempre più avanzate e al passo con le esigenze di contenimento del virus.” Conclude Lorefice

Salva