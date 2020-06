Ispica. Parte la metanizzazione delle zone in espansione

Può Iniziare la metanizzazione delle zone di espansione di Ispica. La società concessionaria del servizio, Italgas Reti, ha risposto positivamente alle sollecitazioni dell’Amministrazione comunale. La società concessionaria è pronta ad eseguire l’intervento nel più breve tempo possibile. Gli abitanti delle zone interessate saranno contattati per la formulazione delle richieste di allacciamento. Trattandosi di un intervento che Italgas Reti eseguirà sotto forma di investimento per servire nuovi quartieri, non saranno richiesti contributi di allacciamento agli utenti. Saranno oggetto dell’ampliamento della rete di distribuzione del metano le palazzine in cooperativa e IACP di via Aldo Moro e adiacenze, la lottizzazione S4 di via Fronterrè Turrisi e adiacenze, l’agglomerato residenziale di Cozzo Pilato, le abitazioni ai lati della Scala Nova.

“Saranno interessate al progetto circa 150 famiglie che in atto non hanno il metano per gli usi domestici proprio per la mancanza della rete di distribuzione nella zona in cui abitano”, afferma il sindaco Pierenzo Muraglie. “Confidiamo molto nella capacità di organizzazione di Italgas Reti per fare sì che il gas venga utilizzato entro la prossima stagione invernale”.

“Un altro problema annoso sta arrivando a soluzione”, dichiara da parte sua il vice sindaco Gianni Stornello, assessore ai Servizi a rete. “Abbiamo ottenuto da Italgas Reti la disponibilità ad eseguire l’ampliamento della rete e l’esecuzione degli allacciamenti in tempi molto brevi e in forma gratuita. A carico dei richiedenti saranno solo le spese contrattuali con la società di vendita, nell’ordine di poche decine di euro. Già nei prossimi giorni gli abitanti delle zone interessate saranno contattati per formalizzare le richieste in modo da dare alla società di distribuzione l’esatta ubicazione delle utenze”.