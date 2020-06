Volley Modica si prende Fabrizio Garofolo

La Volley Modica annuncia di aver acquisito le prestazioni sportive del centrale Fabrizio Garofolo. Ex Gestioni & Soluzioni Sabaudia, il ragazzo è un elemento di grande livello. Ha militato

per tanti anni in A2 con le maglie di Club Italia Roma, Castellana Grotte e Golden Plast Potenza Picena. È stato anche premiato come migliore Under 20 delle Finali Nazionali nel 2018 a

riconferma delle grandi qualità di questo ragazzo.

Nato a Nettuno, classe 98’, sa far valere i suoi 202 centimetri con qualità eccelse. Su di lui si è già espresso positivamente il coach Bua: “Lo abbiamo incontrato due volte lo scorso anno, sono

molto felice di accoglierlo e lo considero un ottimo elemento a muro e molto efficace in fase di attacco, sono certo che con lui e Calogero (Tulone), la rosa che sta prendendo forma ha ottime

fondamenta”.

Il ragazzo dal canto suo saluta i nuovi tifosi e dice: “Saranno fondamentali per il prossimo campionato, per questo spero potranno venire presto al Palarizza” – sempre sui tifosi – “Sono stati

uno degli elementi che più mi ha colpito di questa realtà da avversario, si vedeva un calore che da altre parti non c’era. Inoltre la Volley Modica ha sempre dato l’impressione di una formazione forte e di una società solida, non vedo l’ora di poter conoscere i nuovi compagni, molti da avversari mi hanno fatto una bellissima impressione” – infine sulla città – “Mi hanno parlato benissimo di Modica, il suo paesaggio è stupendo e mi dicono che anche le persone rispecchiano questo status. Quando devi affrontare una nuova avventura il luogo diventa fondamentale per stare bene,

anche per questo ho detto subito di si. Poi ripeto quel pubblico a me ha fatto davvero impressione quindi non vedo l’ora di giocare in casa”.