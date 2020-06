Servizio scuolabus a Modica. Scade il 31 luglio l’istanza

Scade venerdì 31 luglio p.v. la domanda per richiedere il servizio scuolabus per l’anno scolastico 2020/2021 a Modica.

L’istanza va presentata in triplice copia al Protocollo del Comune (Palazzo Servizi Sociali).

Nella scheda di istanza (da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Modica – sezione modulistica – servizi scolastici) sono comprese le fasce di reddito ISEE del nucleo familiare utili per calcolare il costo mensile del servizio:

Fascia reddituale oltre €. 50.001,00 €. 20,00;

Fascia reddituale da €. 35.001,00 a €. 50.000,00 €. 15,00;

Fascia reddituale da €. 20.001,00 a €. 35.000,00 €. 10,00;

Fascia reddituale fino a 20.000,00 ESENTE

Per il secondo figlio che fruisce del servizio la riduzione è del 20 per cento.

Effettuato il versamento, tramite bonifico bancario e con un importo che tenga conto della fascia reddituale ISEE, si ha l’obbligo di trasmettere copia ricevuta all’Ufficio Servizi Scolastici (tramite e mail) al seguente indirizzo di posta elettronica: serviziscolastici@comune.modica.rg.it

Il servizio scuolabus sarà effettuato rispettando le misure antiCovid – 19.