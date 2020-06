Il nostro sito RTM NEWS più moderno. Da sabato si aggiorna

Abbiamo atteso qualche settimana ma, alla fine, è giunto il momento. Da sabato 20 giugno 2020 il nostro sito web sarà nuovo. Rtm News si rinnova, sarà più ricco di contenuti, più leggibile, più veloce, più social. Seguici e resta aggiornato con le ultimissime notizie della provincia di Ragusa.

Sabato 20 giugno, dalle 10,30 alle 12, il nostro sito web si fermerà ed andrà in manutenzione per poi presentarsi nella nuova veste.

Lavoriamo per darvi sempre un servizio più all’avanguardia.