Guardia Costiera: depuratori di Scicli perfettamente funzionanti

La Guardia Costiera ha effettuato un controllo a sorpresa nei depuratori comunali di Scicli, in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini che hanno notato, qualche giorno fa una chiazza sospetta nel mare sciclitano.

I due depuratori, quello centralizzato della fascia costiera e quello di Scicli, sono risultati perfettamente funzionanti. Sono in corso indagini per appurare se un privato ha svuotato un pozzo nero riversando i reflui in mare.