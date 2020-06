Giochi online: come scegliere i migliori bonus per casino

Da un po’ di tempo ormai i giochi dominano la scena sul web, grazie ai tanti giocatori che sempre più spesso ricercano l’intrattenimento in rete, anche per merito dei vantaggi economici che questa offre. In particolare nel settore del gaming, sono ricercatissimi i casinò che consentono di usufruire di bonusdi vario tipo.

Si tratta, cioè, di promozioni differenti che variano in base alle condizioni di utilizzo e non solo. Per questo nella scelta del portale concorrono vari fattori, come la presenza di giochi che ci interessano, ma anche quella di bonus che possono essere più convenienti di altri. Pertanto, imparare a distinguerli può fare la differenza nella scelta di un sito piuttosto che un altro.

A questo punto non ci resta che capire quali criteri considerare per scegliere i migliori bonus in circolazione. Innanzitutto dobbiamo considerare che il portale abbia la dicitura AAMS, che attesta la supervisione dello stesso da parte dello Stato. Un sito serio dedica un’intera sezione ai termini e condizioni di utilizzo relative i bonus. In questa sede possiamo reperire diverseinformazioni su queste promozioni: tempi di accredito, la cifra minima e massima che si può ricevere attraverso il bonus, scadenza del bonus.

Un altro elemento rilevante è il rollover, cioè il numero di volte che il bonus deve essere giocato per poter effettuare il prelievo. Anche la percentuale di bonus che viene rilasciata rispetto alla carica effettuata. Ad esempio, se si effettua una ricarica di 50,00 euro ed il bonus è del 100%, allora il credito del bonus sarà di 50,00 euro, perché corrisponderà all’intero importo della ricarica. È anche opportuno controllare che il bonus sia effettivamente utilizzabile non solo su pc, ma anche accedendo sulla piattaforma dallo smartphone.

Appurati tutti questi fattori non ci resta che capire quali sono i bonus più amati dagli utenti. Innanzitutto abbiamo i bonus di benvenuto, che vengono così chiamati perché si riservano agli utenti appena iscritti. Ci sono poi i bonus che non richiedono un deposito di denaro e sono destinati sia agli utenti iscritti che ai nuovi. Per avere un quadro completo delle promozioni, è possibile consultare i bonus senza deposito nei portali di comparazione di casino in cui leggere informazioni dettagliate sul funzionamento, su come ottenerli e sulle tipologie in circolazione.

Su questo fronte il web rappresenta uno strumenti molto utile, perché sono notevoli anche i siti che consentono agli utenti di commentare la propria esperienza, lasciando una recensione. Leggendo le opinioni altrui è possibile capire più rapidamente quale portale risponde meglio alle nostre esigenze. Anche giocare con demo gratuite, possibilità non disponibile nelle macchinette fisiche, può essere d’aiuto. In questo modo l’utente testa il gioco e può decidere se effettivamente vale la pena di investire il proprio tempo e denaro su quella piattaforma.

Insomma se è vero che quando si parla di questa tipologia giochi è soprattutto la fortuna a fare la sua parte, è vero anche che con i bonus la si aiuta non poco se non altro giocando di più e spendendo meno.