Firrincieli (M5S Ragusa) chiede esenzione Tosap per il 2020

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Ragusa ha chiesto e ottenuto che la commissione Risorse del Comune di Ragusa, riunitasi ieri mattina a palazzo dell’Aquila per discutere dell’esenzione Tosap per tutte le attività commerciali anche non di somministrazione, affronti ulteriormente, nella prossima seduta, la possibilità di includere nella suddetta esenzione anche i mesi di novembre e dicembre 2020. “Abbiamo espresso con forza – sottolinea il capogruppo M5s Sergio Firrincieli – e devo dire che c’è stata una disponibilità di massima da parte della maggioranza, che ha chiesto la sospensione della seduta, la necessità di garantire una esenzione per tutto il 2020 anche contando sul fatto che, nella nostra zona, si può contare su un autunno abbastanza mite e quindi ci potrebbe essere l’opportunità, per le attività commerciali, di allungare la propria stagione operativa, usufruendo al meglio degli spazi esterni. E’ opportuno precisare che, a seguito del Dl 34, ma anche in seguito ai fondi messi a disposizione dalla Regione, il Comune ha esonerato dal pagamento della Tosap le attività in questione sino al 31 ottobre. Riteniamo che essendo esigue le somme per assicurare il prolungamento di questa esenzione sino alla fine dell’anno, circa 30mila euro (ma tutto ciò è in fase di verifica da parte degli uffici competenti) che andrebbero ad incidere in minima parte sul bilancio complessivo dell’ente di palazzo dell’Aquila, si potrebbe benissimo garantire il suddetto prolungamento. Tra l’altro, stiamo parlando dell’unica imposta che il Comune può decidere di fare pagare con modalità e quantità che ritiene più opportune. E’ da apprezzare che la maggioranza si sia voluta interrogare sulla questione. E riteniamo che, anche se minimo, arriverebbe, per le attività produttive, un segnale significativo che fornirebbe un certo sollievo. E’ una questione di sensibilità per chi, ogni giorno, alzando la saracinesca, si trova costretto a fare i conti con una situazione economica molto complessa. E tutto, in questa fase, può servire d’aiuto ed essere di supporto”.