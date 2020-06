La terza atleta a disposizione del coach Scavino per la stagione 2020/2021 è l’italo-cubana Dalhis Liguori.

La promettente e giovanissima classe ’97, con i suoi 183 cm ricoprirà per il secondo anno il ruolo di opposta nel sestetto modicano, alzando l’asticella delle sue prestazioni sportive, come ha dimostrato di saper fare nel corso della sua breve ma incoraggiante carriera.

Già durante lo scorso campionato, malgrado le palesi difficoltà con cui la squadra modicana ha dovuto fare i conti, Dalhis ha dimostrato un margine di crescita molto alto, motivo per il quale l’allenatore d’accordo con il suo staff tecnico e con il benestare della dirigenza, ha deciso di investire ancora su di lei.

E nonostante le varie proposte provenienti da svariate società di uguale categoria, anche Dalhis ha deciso di sposare ancora una volta il progetto PVT.

Ecco le sue dichiarazioni:

”Sono molto contenta di aver scelto nuovamente la PVT per la prossima stagione; la società e i tifosi modicani mi hanno accolto sin da subito a braccia aperte. Ringrazio la dirigenza e coach Scavino per la fiducia riposta in me e farò del mio meglio per non deluderli.”

Determinata a voler dimostrare il suo valore agonistico, si dichiara “emozionata ed elettrizzata” all’idea di condividere anche quest’anno il progetto sportivo dell’Egea PVT Modica.

“Non vedo l’ora di tornare in campo con la mia squadra – conclude Liguori – e di ritrovare tutte quelle emozioni e la grinta che questo sport riesce a dare”.