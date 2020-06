Confcommercio Ragusa vede nelle ZES prospettive interessanti

Anche Confcommercio provinciale Ragusa esprime la propria soddisfazione sul decreto del Governo nazionale con cui sono state finalmente istituite le Zone economiche speciali che riguardano pure l’area iblea. “Nel nostro piccolo – sottolinea il presidente provinciale dell’associazione di categoria, Gianluca Manenti – abbiamo cercato di fornire il nostro contributo, spingendo per far sì che venisse inserita anche l’autoporto di Vittoria. E, quando alla Camera di Commercio è stato presente il ministro Giuseppe Provenzano, abbiamo cercato di spiegare al meglio le ragioni del territorio. Ma soprattutto abbiamo puntato a fare rete, cercando di mostrarci come una realtà compatta. Ottenendo risultati importanti. Restano ancora da definire alcuni aspetti legati all’area retroportuale del porto di Pozzallo e alla zona industriale del capoluogo. Ma riteniamo che i primi passi fondamentali siano stati compiuti nella direzione voluta. Sono state poste le basi, insomma, per quello che si preannuncia un futuro economico molto interessante per l’area iblea. E tutto questo assume un valore ancora maggiore in un periodo come quello attuale contrassegnato dalla crisi economica causata dalla pandemia. Vale la pena di ricordare che in seno

alle Zes, le attività produttive godono di uno snellimento burocratico, di credito

d’imposta e di facilitazioni fiscali. Insomma, tutto quanto è necessario per favorire la

crescita di un territorio. Ed è questo quello su cui occorre puntare per cercare di rilanciare la nostra azione economica come provincia e come territorio. Non sarà semplice ma è necessario utilizzare gli strumenti adeguati, come quelli rappresentati dalle Zes, per provarci”.