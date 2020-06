Scicli. Firme referendum presso l’ufficio Urp

Il Comune di Scicli rende noto che fino al 31 agosto, presso l’ufficio Urp, è possibile firmare a sostegno della proposta di Referendum proposto da un nuovo soggetto politico appoggiato dall’ On. Vittorio Sgarbi, per il recesso dello Stato dall’Unione Europea. La raccolta firme per il referendum popolare ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione è stato annunciato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 28 maggio 2020.