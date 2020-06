Modica, auto ignora l’alt della polizia. Inseguita e bloccata

Non si è fermata all’alt della polizia. Inseguimento lunedì sera nel centro cittadino di Modica. In tarda serata, nel corso dei controlli intensificati in questi ultimi giorni dalle forze dell’ordine, un’autovettura non si è fermata all’alt imposto dalle due pattuglie di polizia. Il conducente, infatti, anzichè accostare ha premuto sull’acceleratore, allontanandosi. Immediata la reazione degli agenti che hanno inseguito il veicolo fuggitivo e lo hanno bloccato dopo qualche centinaia di metri. A bordo alcuni giovani locali. Il conducente era privo di patente e di altri documenti necessari. Il mezzo è stato, poi, posto sotto controllo. Sono scattate le sanzioni e probabilmente il deferimento all’autorità giudiziaria.