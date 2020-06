Riapertura al pubblico di Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla

Palazzo La Rocca a Ragusa ibla, sede dell’infotourist del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sarà riaperto al pubblico da lunedì 15 giugno 2020.

Palazzo La Rocca tra l’altro è inserito nella World Heritage List dell’Unesco, nonché ex sede dell’Azienda provinciale per il Turismo, ed è stato individuato dalla Regione siciliana come attrattore culturale ed inserito nei luoghi della Cultura siciliana.

L’accesso ai locali e agli spazi interni dove è allocato parte del Centro di ricerca e del museo sulla stereotomia nel Mediterraneo realizzato con i fondi del progetto europeo Lithos finanziato dal Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013, sarà consentito nel rispetto delle norme vigenti anti Covid 19.

L’ingresso dei visitatori sarà scaglionato e al momento dell’accesso, dopo aver indossato la prescritta mascherina, il turista/ospite verrà sottoposto a misurazione della temperatura tramite termo scanner. All’ingresso dell’immobile saranno disponibili gel disinfettanti per igienizzare le mani: al termine di questa operazione, il visitatore potrà accedere alla postazione Infotourist per ottenere informazioni turistiche e, qualora interessato, potrà procedere alla visita degli spazi aperti al pubblico. All’interno delle sale continuerà ad essere obbligatorio l’utilizzo delle mascherine ed il mantenimento della distanza di sicurezza dalle altre persone. Per evitare assembramenti o affollamenti, l’accesso alle sale sarà contingentato in gruppi di 4 persone. Nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare può essere prevista una deroga.