Italia Viva entra in giunta ad Ispica

Incontro propositivo e di grande importanza quello che si è svolto tra il circolo Ispicese di Italia Viva e il Presidente Nazionale, Ettore Rosato.

Presente anche la coordinatrice Provinciale del Partito Marianna Buscema. Il referente ispicese, Pietro Aprile, ha relazionato

all’On. Rosato il lavoro che il circolo sta facendo a sostegno della candidatura del sindaco Muraglie. Presente anche una folta

rappresentanza di artigiani: tra gli ospiti anche il sindaco e l’Assessore Mary Ignaccolo la quale ha ufficialmente aderito al

partito renziano. “Sono molto soddisfatto del lavoro che si sta facendo nella città ispicese e spero di venire presto a sostenere di presenza la candidatura del sindaco e soprattutto i candidati della nostra lista di

Italia Viva che presenteremo nella città iblea che a settembre andrà al

voto” ha detto l’On. Rosato. “Sono felice , ha continuato il coordinatore nazionale, di accogliere i tanti che si stanno avvicinando

al nostro partito in modo particolare l’ingresso dell’Assessore Ignaccolo che sancisce ancora di più la nostra voglia di essere sempre in prima linea. Ringrazio Pietro Aprile per il lavoro che in questi mesi

ha svolto e svolgerà. La nostra coordinatrice Provinciale Marianna Buscema, mi tiene constantemente aggiornato su quanto si sta sviluppando in città e sono certo che tutto questo lavoro porterà i suoi frutti”.

Nei prossimi giorni ci sarà una conferenza stampa dove l’ingresso dell’Assessore sarà presentato ufficialmente.