Alle 18.00 nuovo ricco appuntamento con Free Music su RTM

Torna anche oggi alle 18.00 un nuovo appuntamento sulle frequenze di RTM, in compagnia come ogni sabato di Luca Basile. Altre due ore dove oltre ai grandi successi, ci saranno graditi ospiti. Alle 18.30 ai nostri studi il cantante ragusano Giuseppe Zagara, che nel giorno della sua uscita, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo dal titolo “Non farla illudere”. Alle ore 19.30 sarà la volta di un giovanissimo Classe 1998, Emanuele Aloia, il cantautore torinese che sta conquistando le posizioni più alte delle classifiche con il suo ultimo singolo “Il bacio di Klimt”.