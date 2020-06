Scicli. Protocolli di sicurezza anticontagio, terminati incontri

Si è concluso il ciclo di incontri promosso dall’Asp di Ragusa con i rappresentanti del settore ristorazione e del settore ricettivo/alberghiero e avvenuto tramite webinair che hanno spiegato i protocolli di sicurezza a seguito delle misure da adottare per il periodo Post Covid-19 per la riapertura delle attività.

L’amministrazione comunale di Scicli sta ora promuovendo una serie di incontri coordinati dall’Assessorato sviluppo economico con le associazioni di categoria che partecipano al tavolo istituzionale e rivolti ai settori agricoltura, artigianato, commercio turismo e imprese culturali sulle opportunità e agevolazioni vigenti per le imprese secondo il Decreto rilancio e il decreto Cura Italia, alla luce di opportunità di finanziamento e contributi a fondo perduto.

Il calendario sarà pubblicato nella sezione Focus Imprese e annunciato con imminente comunicato stampa.

Intanto, il prossimo incontro sarà venerdì 12 giugno, alle 16 a cura di Confeserfidi presso il salone del mercato di Donnalucata: COVID – 19 Le agevolazioni dell’Irfis Spa tra finanziamenti e contributi a fondo perduto. Relatore dott. Dario Sirugo.