Infermieri del “Maggiore” di Modica. Il premio aumenta di 1 euro

Un euro in più di premio per gli infermieri dei servizi d’emergenza del Covid-19. Lo ha stabilito la direzione dell’Asp di Ragusa ed è a vantaggio, in particolare, degli operatori dell’Ospedale Maggiore di Modica, individuato quale hub di riferimento, con posti letto Covid-19.

La prevista indennità di 4,13 euro per ogni turno passa così a 5,16 euro, con un “generoso” aumento. “L’indennità di 4,13 euro a turno già percepita dagli operatori del reparto di malattie Infettive o di servizi equipollenti, è sostituita da quella di migliore favore di 5,16 euro, da estendere a tutto il personale, inclusi gli operatori delle tende pre-triage”, recita l’atto.