Egea Provolley Team Modica, un sodalizio di “Ferro”

Un sodalizio di “Ferro”

“Quando la PVT chiama io non posso che rispondere sempre allo stesso modo, perché al cuore non si comanda! “

Così Fabiola Ferro, che per la terza volta consecutiva indosserà la fascia da capitano dell’Egea PVT Modica per il campionato 2020/2021,risponde all’appello della sua “famiglia”.

Sì, famiglia, perché la PVT non è esclusivamente dirigenti, tecnici ed atlete, ma è specialmente condivisione di obiettivi, emozioni, traguardi, soddisfazioni e anche di delusioni e fallimenti da gestire con coesione e affiatamento, proprio come farebbero i componenti di una vera famiglia.

“Per il terzo anno consecutivo vestirò la maglia della mia città e niente mi rende più entusiasta di questo. Casa è casa e i brividi che il nostro Geodetico riesce a trasmettere sono qualcosa di magico.”

La magia, dunque, nelle parole e nelle aspettative di una atleta affermata, una modicana doc che ancora una volta dimostrerà di essere in grado di guidare le sue compagne attraverso una stagione che si prospetta particolarmente vivace.

“La pallavolo femminile a Modica – continua la Ferro – è una realtà affermata, di tutto rispetto e la mia PVT vuole ancora onorare questa posizione, motivo per cui credo che questa nuova stagione non solo sarà ricca di valide novità ma sarà contraddistinta da più volontà, impegno e sacrifico degli altri anni, per dare il massimo ad una città che merita soddisfazioni e vittorie ”