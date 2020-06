Chiesetta di S. Nicolò Inferiore in lista “I Luoghi del Cuore”

Il FAI (Fondo Ambiente Italiano), negli ultimi dieci anni, ha realizzato diversi censimenti dei luoghi e siti italiani da non dimenticare. Quest’anno vi sono diversi luoghi modicani da poter votare, con un semplice click sul sito web del FAI, in particolare tra i primi 100 luoghi, attualmente al 50° posto, si trova la Chiesetta rupestre di San Nicolò Inferiore. Una chiesetta in pieno centro storico, nei pressi di via Grimaldi. Si tratta di una importante testimonianza storica, presumibilmente costruita tra XI e XII secolo, periodo in cui la Sicilia venne riconquistata dalla cristianità, grazie ai Normanni.

Dalla struttura della Chiesa e dagli affreschi al suo interno, si può desumere che la Chiesa era usata dai fedeli di rito greco-bizantino, il rito orientale, che via via è caduto in disuso con l’affermazione del rito romano.

Ad oggi la chiesetta di San Nicolò è proprietà del Centro Studi sulla Contea di Modica, che nel tempo si è presa cura del sito, recuperandolo e rendendolo fruibile ai visitatori.

Nel censimento FAI la chiesa è inserita in una buona posizione, è ha ottenuto oltre 770 voti, grazie all’impegno di quanti operano nel settore turistico-culturali.

È ancora possibile votare e fare in modo, che un luogo significativo della Città, venga conosciuto e apprezzato da tutta l’Italia. Qui il link dove poter lasciare il proprio contributo: https://www.fondoambiente.it/l uoghi/chiesa-rupestre-di-san-n icolo-inferiore?ldc