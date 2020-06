Ispica, Italia Viva a difesa dell’assessore Ignaccolo

Il Circolo Italia Viva Ispica si schiera dalla parte dell’assessore Mary Ignaccolo dopo i fatti accaduti in occasione dell’ultimo Consiglio Comunale. Italia Viva denuncia pubblicamente comportamenti che sono inopportuni specie se provengono da un rappresentante delle istituzioni. Il riferimento è al consigliere comunale Serafino Arena che però, nel documento di Italia Viva non viene mai nominato. “La nostra comunità – dice il circolo ispicese – non è abituata a simili atteggiamenti , l’aggressione verbale a sfondo sessista subita durante i lavori del massimo consesso cittadino da parte di un Consigliere di opposizione.

L’opposizione deve essere fatta sempre sul politico e mai su attacchi personali, a maggior ragione a sfondo sessista .

Tutto ciò è lontanissimo dai nostri valori, da ciò in cui crediamo e ci battiamo quotidianamente , purtroppo tutto ciò conferma quanto ancora abbiamo da fare per l’affermazione di una cultura del rispetto soprattutto nelle istituzioni e nella politica, colpire una donna di qualsiasi parte politica con l’utilizzo di un certo linguaggio , è la dimostrazione di un limite evidente e di un’involuzione sociale , ci auguriamo che quanto accaduto non si ripeti mai più , che venga ristabilito il principio del rispetto della persona e delle istituzioni”.