Vitale, Ragusa: Approvate le modifiche allo statuto comunale.

Con 17 voti favorevoli, 15 della maggioranza e due dell’opposizione, con i consiglieri Gianni Iurato e Giorgio Mirabella, sono state approvate, ieri sera, le modifiche allo statuto comunale. Un atto predisposto con grande attenzione in commissione Affari generali prima di approdare in Consiglio comunale per l’esame e l’approvazione finale. Ad esprimere soddisfazione per il positivo andamento dell’iter il presidente della commissione, il consigliere Daniele Vitale. “Ieri, finalmente – chiarisce Vitale – abbiamo messo un punto fermo su una questione cruciale che presupponeva un adeguamento normativo dello statuto, a cominciare dalla commissione Trasparenza, che infatti è stata abolita e che quindi, già da subito, non esisterà più, oltre alla costituzione dei gruppi consiliari unipersonali, anche in questo caso per rispondere a specifiche esigenze normative. E’ stato fatto un lavoro attento, approfondito, prima in commissione (e ringrazio, oltre ai commissari, anche i funzionari del Comune), e poi, ieri sera, anche in aula”. Tra le altre modifiche, il fatto che le commissioni consiliari che si riuniranno solo per esaminare una problematica, e non già quelle che invece saranno chiamate ad esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti rispetto ai punti che dovranno essere in seguito trattati dal civico consesso, non prevedono il gettone di presenza per i commissari. “Quella che abbiamo portato avanti, grazie all’input proveniente dall’amministrazione comunale e dalla conferenza dei capigruppo – prosegue il presidente Vitale – è un’azione di rivisitazione molto importante che ci ha permesso di adeguare sul piano normativo lo statuto comunale del nostro ente locale territoriale. E altre modifiche sono in procinto di essere predisposte. Ma stiamo parlando di un altro capitolo ancora aperto che speriamo di chiudere al più presto pure in questo caso in maniera positiva”.