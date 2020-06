Asp Ragusa, riattivate attività di prestazioni specialistiche

Riprenderanno con regolarità, in tutto il territorio dell’Asp di Ragusa, le prenotazioni per le prestazioni on line anche nelle farmacie del comune di residenza.

Inoltre, si potrà prenotare anche tramite Cup telefonico.

Si sottolinea che il pagamento del ticket potrà essere effettuato in modalità telematica permettendo di evitare sovraffollamento negli sportelli preposti al pagamento.

Gli Utenti, a cui era stata sospesa la prestazione, a causa dell’emergenza da Covid-19, con attività programmate nel periodo che va dall’8 marzo al 29 maggio 2020, a breve, saranno ricontattati con un sms per essere nuovamente prenotati e non dovranno presentare una nuova ricetta.