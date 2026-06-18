  • 18 Giugno 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 18 Giugno 2026 -
Cronaca | News in primo piano

Scontro treno-furgone vicino a Enna: evacuati 27 passeggeri, una donna in codice rosso al Sant’Elia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ENNA, 18 Giugno 2026 – Momenti di grande paura e massima urgenza sulla linea ferroviaria Caltanissetta-Catania. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 giugno 2026, si è verificato un gravissimo incidente nei pressi della stazione di Imera, non lontano dalla zona industriale del Dittaino, nel territorio della provincia di Enna. Un treno regionale si è scontrato violentemente con un furgone che trainava un carrello dotato di cisterna, rimasto intrappolato sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello.
L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stata una donna inglese di 63 anni, rimasta gravemente ferita nel sinistro. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118 e l’attivazione dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza della donna all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ora sotto stretta osservazione medica.
Grande spavento anche per le persone a bordo del convoglio ferroviario. I soccorritori e il personale di bordo hanno coordinato l’evacuazione tempestiva dei 27 passeggeri presenti sul treno regionale; fortunatamente, per loro non si registrano conseguenze fisiche gravi, ma solo un forte stato di shock.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per mettere in sicurezza l’area, rimuovere i mezzi coinvolti e avviare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica della collisione e accertare le responsabilità del mancato sgombero dei binari. La circolazione sulla tratta è rimasta pesantemente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e ripristino.
Seguono aggiornamenti nelle prossime ore sullo stato di salute della donna ferita e sulla riattivazione della linea.
(Fonte: RaiNews)

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube