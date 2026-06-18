Scontro treno-furgone vicino a Enna: evacuati 27 passeggeri, una donna in codice rosso al Sant’Elia

ENNA, 18 Giugno 2026 – Momenti di grande paura e massima urgenza sulla linea ferroviaria Caltanissetta-Catania. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 giugno 2026, si è verificato un gravissimo incidente nei pressi della stazione di Imera, non lontano dalla zona industriale del Dittaino, nel territorio della provincia di Enna. Un treno regionale si è scontrato violentemente con un furgone che trainava un carrello dotato di cisterna, rimasto intrappolato sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello.

L’impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio è stata una donna inglese di 63 anni, rimasta gravemente ferita nel sinistro. Le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118 e l’attivazione dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza della donna all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove si trova ora sotto stretta osservazione medica.

Grande spavento anche per le persone a bordo del convoglio ferroviario. I soccorritori e il personale di bordo hanno coordinato l’evacuazione tempestiva dei 27 passeggeri presenti sul treno regionale; fortunatamente, per loro non si registrano conseguenze fisiche gravi, ma solo un forte stato di shock.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per mettere in sicurezza l’area, rimuovere i mezzi coinvolti e avviare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica della collisione e accertare le responsabilità del mancato sgombero dei binari. La circolazione sulla tratta è rimasta pesantemente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e ripristino.

Seguono aggiornamenti nelle prossime ore sullo stato di salute della donna ferita e sulla riattivazione della linea.

(Fonte: RaiNews)

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