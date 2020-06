2 Giugno, Festa della Repubblica

Una edizione particolare, una festa della Repubblica diversa dalle ultime vissute in questi anni. Nessuna parata militare e di tutte quelle componenti importanti della Repubblica, tra cui i Sindaci e la Protezione Civile.

Una celebrazione che però non perde il suo significato e la sua bellezza. In questi giorni le Frecce Tricolori hanno sorvolato i cieli di ogni parte del Paese, unendo tutti nei colori della Bandiera.

In questo periodo di emergenza si è sentito sempre più vivo il sentimento di unità e di essere italiani. Quest’anno la celebrazione è stata dedicata in modo speciale a chi ha perso la vita a causa del Coronavirus, e quanti si sono prodigati per rispondere a questa emergenza il personale sanitario, le forze armate e ogni singolo cittadino che con senso di responsabilità si è impegnato.

I colori di questa festa sono quelli della Bandiera Italiana, il verde il colore della speranza di una nuova rinascita, di un nuovo cominciamento per un futuro attento a ogni singolo cittadino e alle nuove generazioni. Il bianco quest’anno richiama senza dubbio a tutto il personale sanitario (medico e non), ai farmacisti, e con loro anche tutti quelli che si sono prodigati fino in fondo a curare quanti hanno sofferto a causa della pandemia. Il rosso si richiama al sangue, e quindi alla vita. Ricorda quanti hanno perso la vita in modo ingiusto a causa di un nemico invisibile. Questi tre colori da secoli accompagnano l’Italia, e l’accompagneranno sempre, nonostante qualche volta vengano macchiate da chi pensa di cooperare per il bene ma invece compie il male.

La Festa della Repubblica insegna che l’amore per la libertà non si realizza una sola volta nella vita, ma è lo sforzo costante e quotidiano che ogni uomo deve vivere per realizzare pienamente il bene comune, giudicando il bene e il male, e assumendo con coraggio la responsabilità di realizzare un mondo migliore, non lasciandosi semplicemente il passato alle spalle, ma evitando che questo possa ripetersi nel proprio presente, al costo di disobbedire civilmente alle leggi che lo governano. Buona festa