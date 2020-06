Va in quiescenza il comandante della polizia locale di Vittoria

Da oggi il comandante della Polizia Municipale di Vittoria, Cosimo Costa, lascia la guida del Corpo avendo maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza.Era stato nominato il 5 maggio del 2010 Costa era arrivato a Vittoria a due anni dal pensionamento del comandante per antonomasia, Giuseppe Piccione, due anni in cui il Comando era stato gestito da figure “atipiche” che non erano riuscite (forse per la loro temporaneità) a ridare smalto ad uno dei Corpi di P.M. più importanti della Sicilia.