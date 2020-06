Pon Legalità: anche un’area ludico-sportiva attrezzata a Ispica

Pon Legalità: anche un’area ludico-sportiva attrezzata nel quartiere 167, cerniera sociale a beneficio di bambini e ragazzi. Si tratta di un’area attrezzata per “campo di basket-pallavolo” e “parco giochi inclusivo” sia per bambini normodotati che con disabilità; inoltre è prevista un’area verde caratterizzata da un percorso aromatico e dalla piantumazione di piante ornamentali. L’area è finalizzata a favorire l’inclusione sociale e l’integrazione tra i nuclei familiari dei migranti e gli abitanti del quartiere. A beneficiarne saranno anche bambini e ragazzi ispicesi frequentanti il plesso di infanzia Chiara Lazzaro e l’indirizzo alberghiero dell’istituto Curcio, privi di palestre e spazi di gioco esterni. A completare la riqualificazione del quadrilatero anche il recupero della piazzetta dei Cavalieri che sarà riconvertita in un anfiteatro utile per spettacoli e recite scolastiche. Grazie ad una continua interlocuzione con la Prefettura ed alla fattiva collaborazione dei tecnici e degli uffici del Comune di Ispica è stato possibile migliorare il progetto e rendere ancor più perseguibili gli obiettivi del Pon Legalità. Il progetto, che ricordiamo comprende anche 2 unità abitative in via Architettura per un totale di 28 posti letto, beneficerà di un finanziamento statale pari ad € 1.338.770,31, che rappresenta linfa vitale per l’economia ispicese. La fase di espletamento delle procedure di appalto inizierà nel quarto trimestre del 2020 e si prevede che il polo sportivo/ludico sia usufruibile già nel terzo/quarto trimestre 2021.

Viva soddisfazione per questa ulteriore azione amministrativa, resa possibile da una proroga dei termini di scadenza al 30 maggio, è stata espressa dall’assessore alla Legalità ed ai Finanziamenti Pubblici Lino Quartarone, dall’assessore ai Lavori Pubblici Michele Fronterrè e dal Sindaco Pierenzo Muraglie.