Il 3 giugno riaprono tutte le Regioni, Sicilia compresa

La Sicilia riapre il 3 giugno. «Il Decreto legge vigente prevede dal 3 giugno spostamenti infraregionali. Al momento non ci sono ragioni per rivedere la programmata riapertura degli spostamenti. Monitoreremo ancora nelle prossime ore l’andamento della curva». Queste le dichiarazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza che hanno costretto anche il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a fare un passo indietro. Anche il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha espresso il suo disappunto riguardo a quei provvedimenti che intendono limitare la libertà di spostamento ed ha altresì annunciato che sarà eventualmente pronto a ricorrere al Tar per impugnare le ordinanze.