Idea Liberale Vittoria denuncia bomba ecologica a Cicchitto

Una vera e propria bomba ecologica a Vittoria. Destinata a esplodere prima o poi. E rispetto a cui è necessario attivare una seria azione di bonifica. E’ la richiesta che arriva dal presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, a proposito dell’accumulo di rifiuti speciali, in particolare plastica trattata, che è stata depositata nell’area in cui sorgeva l’ex cooperativa Rinascita, in contrada Cicchitto, in pratica a ridosso delle abitazioni di cui è disseminato il quartiere. “La struttura, come tutti sanno a Vittoria – chiarisce Scuderi – è in abbandono ormai da diversi anni. Questo, però, non vuol dire che al suo interno si possa conferire come si voglia. E’ necessario che questa situazione sia gestita con cognizione di causa da parte delle istituzioni competenti a cui ci rivolgiamo per fare sì che possa essere avviata una seria azione di bonifica. I residenti della zona sono giustamente preoccupati e temono che il perpetuarsi di questo degrado possa fare registrare gravi conseguenze sul piano ambientale. Sollecitiamo, dunque, gli organismi deputati a verificare la gravità della nostra segnalazione e a intervenire di conseguenza. Con queste cose non si può scherzare e soprattutto non si può aspettare che l’area di stoccaggio si allarghi a dismisura, sino ad arrivare a ridosso dalle case. Al momento la distanza tra queste ultime e il sito è di una ventina di metri. Quindi, siamo già nel contesto di quella che possiamo definire la cosiddetta soglia di guardia che nessuno di noi intende superare”.