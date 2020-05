Aree pedonali a Modica e a Marina per il periodo estivo

Modica e Marina di Modica si arricchiscono, limitatamente al periodo estivo, di nuove aree pedonali in Corso Umberto, Piazza Mediterraneo e Piazza Antonello da Messina. Quella del centro storico, in realtà, non è una novità ma oramai una consuetudine che cittadini e turisti hanno imparato ad apprezzare negli anni. La realizzazione della zona pedonale riguarda il tratto di Corso Umberto compreso tra Piazza Monumento e la chiesa di S.Pietro. Essa sarà attiva nei prossimi tre fine settimana (30-31/5, 6-7/6, 13-14/6) il sabato dalle 20:30 alle 24:00 e la domenica dalle 20:00 alle 24:00. A partire da lunedi 15 giugno e fino al mese di settembre, ogni sera, con orari ancora da stabilire, quel tratto di Corso Umberto diventerà zona pedonale. Anche in occasione della festività del 2 giugno verrà interdetto il traffico veicolare. Ciò che rappresenta la vera novità è la chiusura totale al traffico di Piazza Mediterraneo e di Piazza Antonello da Messina (conosciuta come la “seconda piazzetta”) a partire da questo fine settimana e per tutto il periodo estivo. In queste due piazze non sarà possibile posteggiare h24, il transito sarà consentito solo attraverso la parte superiore di Piazza Mediterraneo. Per compensare la perdita di parcheggi è stata disposta la sospensione del mercato merceologico di Piazza Da Verrazzano che quindi diventerà zona libera di parcheggio. “Con questi provvedimenti – commenta il Sindaco Abbate – restituiamo alla cittadinanza spazi importanti della nostra Città. A Marina di Modica tali aree permetteranno di vivere al meglio la nostra frazione balneare portando dei benefici per tutti così come la zona di Corso Umberto, grazie alla sua chiusura, ha rivalutato tantissimo quel tratto. Tutte le maggiori Città a vocazione turistica sono dotate di ampie zone pedonali, è quindi normale che anche la volontà dell’Amministrazione Comunale di Modica sia quella di andare in questa direzione”.