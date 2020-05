Scicli. Dehors, il modulo per chiedere l’aumento di suolo pubblico

Il Comune di Scicli avvisa tutti i titolari di attività di bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, che con atto n.51 del 07/05/2020, la giunta comunale ha deliberato, in favore delle suddette attività, la concessione gratuita di un aumento pari al 50% del suolo pubblico, ove possibile, al fine di consentire il distanziamento sociale in ottemperanza alle misure di contenimento derivanti dall’emergenza sanitaria Covid-19. A danne notizia il sindaco Giannone e l’assessore allo sviluppo economico Emilia Arrabito, per dare risposta alle richieste degli operatori.

I titolari delle attività suindicate che risultino già in possesso di concessione di suolo pubblico possono fare richiesta di aumento presentando apposita domanda (vedi allegato) con allegata dettagliata planimetria dalla quale si evinca chiaramente la superficie in aumento.

Tutti coloro che faranno richiesta di occupazione suolo pubblico per la prima volta, devono attenersi alla procedura prevista dal regolamento per la disciplina di installazione dehors approvato con delibera c.c. n.58 del 28/07/2017. Il modulo è reperibile anche alla pagina Focus Imprese – modulistica e alla pagina Suap del sito del Comune di Scicli. Non occorre alcuna perizia.