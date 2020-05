Differenziata a Scicli, la ripresa dopo il lockdown

“La decisione del Prefetto di Siracusa che, in riferimento all’interdittiva antimafia alla ditta Tech, ha stabilito di affidare l’amministrazione della ditta a tre commissari, consentirà al nostro Comune di riprendere la progettazione e programmazione di alcuni interventi della raccolta differenziata”.

Ad affermarlo è l’assessore all’ambiente del Comune di Scicli, Bruno Mirabella.

Sia l’interdittiva antimafia in cui è incorsa la ditta che ha in gestione il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani che la pandemia hanno generato non pochi problemi all’espletamento di un servizio attento alle esigenze dei cittadini e alla tutela del territorio.

“Sicuramente la nomina dei commissari e l’allentamento delle norme di contenimento della pandemia ci consentiranno di raggiungere gli obiettivi della raccolta differenziata”.

Pertanto si procederà con la disinfestazione programmata per Giovedì 28 Maggio nel centro di Scicli e a Jungi e Venerdì 29 Maggio nelle frazioni di Donnalucata, Cava d’Aliga, Sampieri e territorio esterno. Si ricorda ai cittadini di: chiudere le finestre, togliere dai balconi indumenti e piante aromatiche, non lasciare all’esterno alimenti, compresi quelli per animali domestici. E’ stata organizzata la raccolta vegetale da effettuarsi nell’arco di 15 giorni ad iniziare da Lunedì 25 Maggio e a seguire, Giovedì e Sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e così anche per la successiva settimana sempre nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato sempre dalle 9.00 alle 19.00. Tale raccolta verrà fatta a Donnalucata in Via Merano e a Cava d’Aliga in Via Cleopatra. E’ stabilita per Sabato 30 Maggio a Cava d’Aliga in via Cleopatra e per Sabato 6 Giugno a Donnalucata in Via Merano la raccolta di ingombranti dalle ore 8.00 alle ore 12.30. Si procederà poi con la derattizzazione giorno 1 Giugno nel territorio di Scicli e Jungi e giorno 8 Giugno nelle frazioni di Donnalucata, Cava d’Aliga, Sampieri e territorio esterno.