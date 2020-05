Modica. Abbate chiederà a Musumeci facoltà di scelta delle domeniche di apertura

Ritengo che bisognerà valutare attentamente l’opportunità delle riaperture domenicali. Personalmente, dichiara il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, sono contro l’idea della riapertura indiscriminata per tutto l’anno. Chiederò ufficialmente al Presidente Musumeci di valutare l’ipotesi di concedere ai Sindaci la facoltà di scelta delle domeniche di apertura ( in prossimità delle feste natalizie, sconti invernali ed estivi per esempio) perché, anche capendo le esigenze commerciali, bisogna necessariamente salvaguardare il diritto al riposo e di stare con le proprie famiglie da parte dei dipendenti.

In questo modo, conclude Abbate, si salvaguarderebbero sia la logica commerciale che quella “umana”. D’altronde questo periodo ci ha insegnato che possiamo trascorrere la domenica senza andare per negozi