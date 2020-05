Ragusa. Auto in fiamme nel parcheggio della Decathlon

Un’auto parcheggiata presso il Decathlon del centro commerciale di Viale delle Americhe a Ragusa è andata in fumo questa mattina a quanto pare a causa di un cortocircuito. Fortunatamente nessuno si trovava all’interno del mezzo. Prontamente è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Ragusa che ha subito spento le fiamme prima che le stesse si propagassero alle altre auto in sosta nei pressi. Non si sono registrati feriti ma tanto spavento. Il mezzo è andato completamente distrutto