La stagione del Modica calcio è stata positiva, mister Raciti ringrazia tutti

Come appreso nelle scorse ore la Lega Nazionale Dilettanti a causa della pandemia covid -19 ha chiuso definitivamente tutti i campionati dilettantistici e quindi anche il campionato di Promozione, dove il Modica Calcio di Filippo Raciti è stato protagonista. I “tigrotti” al momento della sospensione del campionato era in quarta posizione in compagnia del Caltagirone e quindi in piena lotta per un posto nei play off.

Proprio il tecnico dei rossoblu arrivato all’ombra del castello dei Conti alla settima giornata, dopo la sospensione definitiva del torneo ha voluto fare una piccola analisi e ringraziare tutti gli attori di una stagione che per la città di Modica poteva essere ricca di soddisfazioni.

“Ci tengo a ringraziare tutti di cuore- spiega Filippo Raciti – per tutto quello che avete dato a me e a questi storici colori. Purtroppo a causa della pandemia, chi di dovere è stato costretto a fermarci sul più bello. Hanno dovuto fermare un gruppo – continua – che lavorando a testa bassa tra tanti sacrifici poteva e ve lo dico veramente con fermezza portare a termine qualcosa di veramente importante. Tutti coloro che a vario titolo abbiamo partecipato al progetto societario iniziato questa stagione, dobbiamo essere felici per quello che siamo riusciti a fare, perchè nella vita e non solo nello sport tutto quello che si fa con impegno e amore ha il sapore della vittoria. Tutti noi oggi dobbiamo sentirci felici e vincitori perchè grazie al lavoro di tutti, oggi la città di Modica e il Modica Calcio sono tornate a essere rispettate. Concludo ringraziando il presidente Michele Zocco, il Direttore Generale Pippo Vicari, tutta la dirigenza, lo staff tecnico tutti i giocatori e i nostri tifosi e appassionati. Grazie di cuore a tutti per come mi avete accolto e trattato in questi mesi sperando che tutto qualora ce ne siano le condizioni possa continuare con questi colori”.