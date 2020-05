Cub Trasporti e il flash mob della Servizi per Modica

Oggi pomeriggio una quindicina tra lavoratrici e lavoratori della

Servizi per Modica ha preso parte al flash-mob organizzato da CUB

Trasporti davanti la sede del Municipio di Modica. Il numero non deve

impressionare: da tempo presso la SpM vige un clima di paura di esporsi

e di disillusione rispetto alle possibilità che le giuste rivendicazioni

dei dipendenti possano essere recepite. Si è trattato quindi di una

sfida in primo luogo contro questa situazione difficile, una sfida

fortemente voluta da un gruppo di lavoratrici e lavoratori che non

intendono rinunciare ai propri diritti.

Come espresso chiaramente nello striscione esposto al centro del

piazzale e nei vari cartelli, si richiede per prima cosa che venga

definito un piano di pagamento degli stipendi arretrati che porti nel

giro di qualche mese all’azzeramento dei debiti della Società verso le

sue maestranze. In secondo luogo si ritiene importante che ogni progetto

che riguardi il futuro societario venga discusso preventivamente con le

organizzazioni sindacali.

Per la mattinata di lunedì, afferma Pippo Gurrieri della Cub Trasporti, la Società ha convocato (dopo un anno e mezzo

di silenzio!) i sindacati per discutere degli stipendi arretrati e della

cassa integrazione (“Fis”) legata alla crisi da covid-19; è questo

probabilmente un primo risultato dell’iniziativa intrapresa da CUB

Trasporti, su sollecitazione di gruppi di lavoratori stanchi ma non

rassegnati.

In seguito agli esiti della riunione di lunedì 25 verrà valutato se

proseguire e incrementare la protesta iniziata oggi.